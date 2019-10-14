Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета

Есть неконтакт

Если научный сотрудник Казанского федерального университета захочет выпить кофе с иностранным коллегой, ему нужно будет сначала просить официального разрешения ректора, а по итогам встречи предоставить «исчерпывающий» отчет, заверенный круглой печатью, который потом экспресс-почтой будет отправлен в Минобрнауки. Это вовсе не сюжет из былых времен, а новация, введенная регламентом КФУ 13 сентября 2019 года и подписанная ректором. Регламент слово в слово совпадает со скандальным приказом Минобрнауки России об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан, который появился в августе. Этот документ, напомним, вызвал нешуточную бурю в научном сообществе: целые коллективы требовали отмены приказа, называли его бредом, говорили о том, что, если его исполнять, вопрос о развитии российской науки можно считать закрытым. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался тогда однозначно: «Это выглядит как перебор». Ведомство, уходя от критики, упирало на то, что приказ носит всего лишь «рекомендательный характер», что он толком и не оформлен, что ни о каких жестких регламентациях и не думали вовсе. Волну возмущения в итоге сбили, пошел слух, что и сам приказ отозван. Но, благодаря «казанскому кейсу», выясняется обратное. Во всяком случае, именно так обстоит дело в КФУ: все контакты с иностранцами должны осуществляться в специально предназначенных и определенных приказом ректора помещениях, работники КФУ и руководители его структурных подразделений должны сообщать о посещении иностранцев не позднее чем за семь рабочих дней до встречи, заполнив специальную форму и приложив сканы паспортов «иностранных граждан». Повысят ли эффективность работы Минобрнауки отчеты с мест о контактах с иностранцами, заверенные круглой печатью, вопрос риторический. Главное, что «караван идет».

Наталия Нехлебова