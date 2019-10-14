Никита Нагорный, гимнаст

Золотой балл

Впервые российская мужская сборная по гимнастике завоевала командное первенство на чемпионате мира, который проходит сейчас в Штутгарте. Последний раз мы брали золото еще под советским флагом, в 91-м году. С тех пор мы четырежды были серебряными, однажды бронзовыми. В прошлом году уступили Китаю всего 0,05 балла. Победу в Штутгарте нашей сборной принес 22-летний гимнаст из Ростова-на Дону Никита Нагорный. Он титулованный спортсмен: в личном зачете у него три золотые, серебряная и бронзовая медали на юношеской олимпиаде 2014 года, серебро Олимпиады-2016, шесть золотых медалей чемпионата Европы. В Штутгарте нашим гимнастам опять противостояли китайцы. Борьба шла с переменным успехом: мы лидировали в вольных упражнениях, китайцы опережали нас на снарядах. Последним этапом была перекладина — сложнейший, непредсказуемый и коварный, как говорят специалисты, снаряд, на котором легко допустить ошибку. Судьба золота висела на волоске. Все решилось в последнем подходе. Никита исполнил свою комбинацию блестяще. Наши ребята победили с результатом 261,726 балла, почти на балл опередив китайцев. «Перед подходом я чувствовал себя спокойно и уверенно,— сказал Никита Нагорный.— Выходя к снаряду, постарался насладиться моментом. Такого уровня ответственности, как в спорте, не почувствуешь больше нигде». Успеху Никиты вместе со всеми радовалась и его жена — гимнастка и призер Олимпийских игр Дарья Спиридонова.

Евдокия Савочкина