Замок на озере

Солнечно-желтое здание пятизвездного отеля Falkensteiner Schlosshotel Velden с башенками, увенчанными шпилями, зелеными ставнями и открытыми галереями в цветах кажется театральной декорацией.

Эффект сказочности всему ландшафту придает и озеро Вёртерзее с каким-то необыкновенно лазурным цветом воды. Местные жители говорят, что это благодаря особым водным микроорганизмам. Вёртерзее — самое большое озеро федеральной земли Каринтия на юге Австрии, а словно игрушечный городок Фельден-ам-Вёртерзее, со его нарядными домиками под конусообразными крышами, могли бы населять жевуны из сказки «Волшебник изумрудного города». Но здесь все по-настоящему: на берегах озера — оно протянулось на 16,5 км — пять исторических замков, два из которых являются частной собственностью, а в остальных расположены отели; виллы 15 миллиардеров — в частности, бывший дом кайзера Франца-Иосифа, где бывала императрица Сисси (так и представляется Роми Шнайдер в этой роли), которой теперь владеет видный австрийский девелопер. Сегодня эти места — фешенебельный курорт с первоклассным сервисом, место отдыха элиты. Но так было не всегда.

Первым в этих тогда еще безлюдных местах появился граф Бартоломеус Кевенхюллер (1539–1613), представитель одного из самых влиятельных семейств Каринтии. Разные источники сообщают, что Кевенхюллер был управляющим поместий местного бургграфа и по долгу службы постоянно разъезжал между своей родовой резиденцией — замком Ландскрон — и Клагенфуртом (сегодня административный центр земли Каринтия). В 1585 году Кевенхюллер купил земли у селения Фельден, как раз на середине пути между своим замком и Клагенфуртом. К 1603 году вместо одинокой мельницы на берегу озера граф построил солидный особняк в стиле ренессанс с четырьмя угловыми башнями — он рассчитывал провести здесь старость. В 1639 году потомки графа в процессе контрреформации были, как протестанты, изгнаны из этих мест — с земель Габсбургов.

С 1639 по 1716 годы бывший особняк Кевенхюллера принадлежал князьям Дитрихштайнам. Затем наступил период упадка, и в 1762 году пожар уничтожил большую часть особняка. Его частично восстановили и обустроили в том, что осталось, постоялый двор.

Настоящее возрождение особняка и этих мест началось только в 1891 году, когда известный производитель фарфора из Вены Эрнст Валисс решил заняться отельным бизнесом. Он восстановил особняк, превратив его в настоящий замок в стиле неоренессанс по проекту венского архитектора Вильгельма Хесса, который соединил детали и конструкции со старых чертежей здания и новые элементы. В замке открылся отель.

В 1920-х — 1930-х годах основной чертой городского пейзажа Фельдена стали здания, построенные по проекту известного австрийского архитектора Франца Баумгартнера, что позволило даже говорить об особой «архитектуре Вёртерзее» со своими специфическими чертами. В эти места стали съезжаться австрийские аристократы и селебритис. А с 1950-х замок-отель становится декорацией для съемок фильмов и сериалов. В 1990 году здесь начали снимать самый известный австрийский телесериал, 34-серийный Ein Schloss am Worthersee («Замок на Вёртерзее»),— его показали в 40 странах и дублировали на семи языках. В 2015 году в отеле прошла роскошная вечеринка, посвященная 25-летию начала съемок сериала: были приглашены представители бизнеса и мира кино. Отто Ретцер, режиссер сериала «Замок на Вёртерзее», пошутил: «Ради праздника, устроенного Living De Luxe, наши актеры с удовольствием снова приняли бы участие в съемках на Вёртерзее, на этот раз — бесплатно».

Замок работал в качестве отеля до 1990 года, пока его не купил немецкий предприниматель Гюнтер Сакс — плейбой, коллекционер современного искусства, продюсер, кинооператор, фотограф и бывший муж Брижит Бардо (в 2011 году 78-летний мультимиллионер застрелился в Швейцарии). Он начал реновацию и расширение здания, но в 1993 году работы были остановлены.

После периода «застоя», в 2003 году, недвижимость была приобретена принадлежащим правительству Австрии банком — Carinthian Hypo Alpe-Adria-Bank. На следующий год началась реновация по проекту венского архитектурного бюро Jabornegg & Palffy, известного своими сложными работами по восстановлению, реконструкции и обновлению исторических зданий.

В мае 2007 году обновленный замок был открыт как отель гостиничного оператора Capella Hotels and Resorts group.

После смены владельцев новый оператор этого пятизвездного отеля появился в 2011 году. С 1 сентября 2011 года отель входит в коллекцию Premium Collection hotel гостиничного оператора Falkensteiner Hotels & Residences и с апреля 2012 года — в число The Leading Hotels of the World.

Сегодня в отеле 104 номера (из них 38 — в историческом здании). Современная часть отеля — этакая вытянутая коробка с выступающей на линию замкового фасада частью спа-центра, что называется, из стекла и бетона. Почему-то здесь это архитектурное сочетание несочетаемого никого не волнует. Может быть, причина — в здешней атмосфере расслабленности или в том, что обе части отеля соединены ухоженным парком с розами и подстриженными лужайками, что успокаивает и радует глаз.

В отеле три ресторана, в каждом делается акцент на кухню альпийско-адриатического региона. Schlossstern — элегантный гастрономический ресторан в историческом здании с открытой террасой с видом на озеро; Seespitz — прямо на берегу озера, на специальной террасе, здесь подемократичней и бывает живая музыка; Bartholomaus специализируется на блюдах местной кухни.

Есть у отеля свой пляж с частной пристанью, открытым бассейном и заходом в озеро. Чтобы дойти до этого пляжа, не надо выходить на улицу: к пляжному клубу ведет коридор в виде подземного тоннеля, что вполне в духе дворцовых тайн. Все здесь знают и своего «капитана» — загорелого брутального мужчину с ослепительной улыбкой, который мчит туристов на моторной лодке по озеру и одновременно рассказывает о виллах по берегам.

Комплекс Acquapura Spa занимает 3600 кв. м. Тут, кажется, есть все для центра уровня люкс: крытый бассейн с панорамным видом на озеро, травяная биосауна, финская сауна под открытым небом, инфракрасная сауна, паровая баня с отделкой из драгоценных камней, фитнес-центр с тренажерным залом, студией йоги, пилатес и медитации, зона отдыха со спа-бистро... Работает медицинский центр Medical Spa со специалистами по восстановительной и эстетической медицине, хирургии, дерматологии и инфузионной терапии. Как известно, некоторые любят на отдыхе полечиться.

Елена Федотова