Сара Брайтман готовит сюрпризы

30 октября в БКЗ «Октябрьский» одна из самых успешных сопрано нашего времени представит программу «HYMN: Sarah Brightman In Concert Tour»

По словам Сары Брайтман, поклонникам стоит ожидать самых неожиданных сюрпризов. Мировой тур начался в Южной Америке, за два года планируется 125 концертов на пяти континентах.

Партнером мирового тура выступила компания Swarovski. Впечатляющие диадемы и костюмы певицы, созданные специально для шоу, украшены кристаллами Swarovski. А у поклонников по всему миру есть возможность купить сувениры, инкрустированные кристаллами Swarovski, с автографами Сары.

Сара Брайтман представила свой долгожданный пятнадцатый альбом HYMN 9 ноября 2018 года (Decca Gold / Universal Music Group). Для номинантки на премию Grammy и первой певицы в жанре классического кроссовера это стало первой студийной работой с того момента, как в 2013 году вышел ее альбом «Dreamchaser».

«HYMN — это очень эклектичный альбом, который включает в себя множество разных стилей, и я с нетерпением жду, когда смогу исполнить новые песни во время своего мирового тура. Все, что я делаю, идет от души, и мне хотелось сделать что-то, что звучало бы очень красиво и вдохновляюще,— говорит Сара Брайтман.— Слово "гимн" для меня значит радость, чувство надежды и света, что-то очень знакомое и родное, и я надеюсь, что мне удалось передать это в музыке».

Брайтман вернулась в студию в 2016 году, чтобы начать работу над альбомом HYMN вместе со своим давним музыкальным партнером Фрэнком Питерсоном, который занимался продакшеном ее предыдущих знаменитых пластинок. Пронизанный духовной тематикой альбом HYMN — это коллекция песен с участием оркестра и хора, и то, что, по словам самой Сары Брайтман, она хотела записать в конкретный момент своей жизни. Альбом записывался в течение двух лет в студиях в Гамбурге, Майами, Лондоне, Ванкувере, Нью-Йорке и Будапеште.

Сара Брайтман стала известна как обладательница голоса в три октавы и как основоположница жанра классического кроссовера в музыке. Пластинки певицы разошлись по миру тиражом более 30 млн экземпляров. Брайтман стала единственной, кому удалось возглавить одновременно танцевальный и классический чарты Billboard, она является обладательницей 180 золотых и платиновых наград в более чем 40 странах. Певица также известна благодаря участию в мюзикле «Призрак Оперы» (Phantom Of The Opera), саундтрек к которому был продан тиражом более 40 млн по всему миру. Дуэт Сары Брайтман и Андреа Бочелли, песня «Time To Say Goodbye» стала международным хитом с продажами 12 млн копий в мире. Альбомы певицы «Eden», «La Luna», «Harem» и «Symphony» были на верхушке чартов Billboard и сопровождались мировыми гастролями. Кроме того, Сара Брайтман выступала на таких престижных мероприятиях, как концерт для принцессы Дианы в 2007 году, Олимпийские игры в Барселоне 1992 года и Пекине 2008 года.