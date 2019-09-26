Петербург глазами туриста

Каким видят наш город приезжие

Испанец Хавьер приехал в Петербург на неделю, чтобы посетить фестиваль латинских танцев. В аэропорту он привычно заказал Uber, но найти машину в течение 20 минут так и не смог, так как служба «Яндекс.Такси» (эта компания и Uber объединили свои бизнесы) не перезванивает пассажирам, которые не могут найти свою машину. Возможно, потому что не все водители сервиса могут объясниться на русском или тем более на английском языке, таком привычном для туристов. Свободные таксисты в аэропорту предлагали Хавьеру проехать такое же расстояние за сумму в два и три раза больше. Он отказался и поехал в автобусе до метро — и на метро добрался до квартиры в центре города, которую он арендовал через сайт Airbnb.

Здесь услужливая хозяйка квартиры, хотя и в поздний час, увидев, что испанец совершенно измотан и идти искать ресторан ему будет трудно, накормила Хавьера незнакомым ему блюдом — пельменями, и испанец буквально влюбился в них! Пришлось ему выучить слово pelmeni и находить пельменные на карте города. И, забегая вперед, скажем, что больше всего Хавьеру в Петербурге кроме танцевального фестиваля и Эрмитажа понравилась инфраструктура столовых и недорогих кафе. Поесть, сытно и недорого, можно в любое время в любом уголке центра города. Но вот с такси туристу из Испании не везло. Он умудрился забыть телефон в машине того же «Яндекс.Такси», и, конечно, телефон даже после обращения в полицию не нашли, хотя куда он мог из машины деться, непонятно. В Пушкине, где он был на экскурсии в Екатерининском дворце, его поразил туристический ресторан, который предлагал очень маленькие порции, очень невкусную еду и высокие цены. Но он принял объяснение, что владельцы ресторана, скорее всего, не рассчитывают на то, что кто-либо к ним вернется.

Визы онлайн

Работник IT-сектора из Великобритании Амин, приехавший практиковаться в русском языке на десять дней, ходил по городу и с наслаждением читал вывески, пытаясь говорить с жителями города по-русски, и радовался тому, что эти дни, проведенные в русской среде, дадут ему больше, чем год изучения русского на курсах в Кембридже, где он живет. Из музеев Амин выделил Эрмитаж и особенно коллекцию картин в здании Главного штаба, выставку импрессионистов.

Американец Ли, студент факультета политики и истории, провел в городе пять дней, и три из них — в Эрмитаже, приходя туда к открытию и уходя примерно в пять часов. Особенно он полюбил время, когда в середине дня залы пустеют: посетители разбегаются на ланч и можно спокойно подойти даже к картине Леонардо. Но все омрачало то, с каким трудом он получал визу. Он потратил на нее почти два месяца, и обошлась она ему в сумму около 10 тыс. российских рублей. Поэтому, узнав, что с 1 октября визу можно будет получить онлайн, Ли тут же запланировал свой следующий приезд в Петербург. Согласно прогнозам комитета по развитию туризма, благодаря введению электронных виз турпоток увеличится до 12 млн.

Вера Липатова, туристка из Оренбурга, приехала с дочкой и остановилась в маленьком отеле на улице Некрасова. Была приятно удивлена качеством сервиса в гостинице, которая оказалась к тому же новой и симпатичной. «Было все необходимое для комфортного пребывания, даже стиральный порошок,— восхищается Вера, которая до этого момента объездила всю Россию.— Мы пользовались услугами частного гида, даже сходили в Эрмитаж без очереди, в музей Виктора Цоя "Камчатка", посетили Мариинский и филармонию». Питались в кафе в центре города, выбирая грузинскую и корейскую кухни. «Очень выручают булочные и пекарни, которых в центре видимо-невидимо,— радуется Вера Липатова,— ходили туда завтракать».

Улица без жителей

Получение электронной визы онлайн для посещения Петербурга вдохновляет и отельеров города. Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых отелей Петербурга, говорит, что, конечно, это упростит доступ в город: туристы будут пользоваться новым сервисом, и это даст увеличение потока, занятость и новые рабочие места, рост выручки отелей и ресторанов. Однако 8 млн туристов, которые, по данным городского комитета по туризму, посетили Петербург в 2018 году,— это предел: туристическим автобусам негде парковаться, они «тусуются», например, за Казанским собором, на Исаакиевской площади, непрерывно дымя своими двигателями, толпы китайских туристов в этом году в Пушкине сделали невозможным посещение дворца-музея и так далее.

Особенно наплыв туристов чувствуют жители ресторанных улиц — Рубинштейна и Думской. Тамара Буйлова сама живет на Думской и потому считает, что городские власти должны найти вариант решения конфликтов жителей этих улиц с рестораторами. «Петербургу нужна улица без жителей,— говорит Тамара Буйлова.— Например, хорошей идеей было бы отдать рестораторам и барменам Апраксин двор. Это был бы идеальный вариант для города — это самый центр, там нет жителей и можно сделать гармоничное, насыщенное разными туристическими активностями пространство».

Больше информации

Виктория Шамликашвили, генеральный директор компании «Индивидуальный туристический сервис» и инвестор Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo, считает, что многое за последнее время в Петербурге изменилось в лучшую сторону, но вот для туристов по-прежнему недостаточно информации. «В Петербурге более 300 музеев,— говорит Виктория Шамликашвили,— но туристы ходят только в Эрмитаж. Конгрессно-выставочное бюро недорабатывает». Совершенно недооценены Русский музей, Музей Достоевского и многие другие.

Что касается китайских туристов, то упор на них Виктория Шамликашвили считает ошибкой. «В России они пользуются практически собственной инфраструктурой — ресторанами, гидами, которые рассказывают неизвестно что. Нужно давать им лицензированных гидов, которых в городе достаточно, и как-то их культурно просвещать. И все-таки больше привлекать туристов из Европы, стран Латинской Америки, тем более что вскоре будет упрощена процедура получения визы. Надо не забывать про российских туристов, которых с каждым годом приезжает в город больше и больше». Комитет по туризму поработал над тем, чтобы бренд города стал более узнаваемым, но нужно работать и над качеством туристического потока, говорит отельер. И тогда туризм будет занимать в экономике города не 3%, как сейчас, а 30–40%, как в мировых туристических столицах.

Владислав Жижкун, глава туристической компании «Горизонт без границ», просит не забывать, что доходы у российского туриста падают, поэтому расчет на туристов из Китая для Петербурга верный, хотя «работать с ними непросто». «Петербург — один из лучших городов мира,— говорит Владислав Жижкун,— его хотят посетить все, и задача городских властей и участников рынка — сделать так, чтобы у всех гостей осталось хорошее впечатление». Для этого нужно не только больше раскручивать «другие музеи», но и, например, убрать провода с неба. Этого нет уже нигде в европейских столицах, говорит Владислав Жижкун. Кроме того, фасады «блистательного Петербурга» также нуждаются в обновлении: хотя многие здания отремонтированы, в центре много ветхих, грязных исторических зданий.

Лилия Агаркова