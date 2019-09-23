Сильные морозы неравенства не усилят

Долгосрочно переход от частичной занятости в пользу постоянной квалифицированной работы в формальном секторе может быть сравнительно невыгоден, а уровень неравенства в России увеличивает жаркая погода, но не сильные морозы. Это только два тезиса о российском неравенстве, представленных на конференции Международной ассоциации по исследованию доходов и благосостояния (IARIW) в Высшей школе экономики (ВШЭ). Конференция продемонстрировала как минимум усложнение подходов к изучению российского и постсоветского неравенства в экономике России.
Конференция IARIW—ВШЭ «Опыт и вызовы в изучении доходов и благосостояния в странах Восточной Европы и СНГ» состоялась в Москве 17–18 сентября. IARIW — созданная в 1947 году международная ассоциация экономистов, занятых в том числе научным изучением крайне популярной в современной экономической политике темы доходов, их перераспределения и различных видов неравенства. С 1959 года IARIW проводит региональные конференции, в России такая конференция прошла впервые. В ее организации помимо ВШЭ приняли участие Росстат и Статкомитет СНГ.
Работы, посвященные постсоветскому неравенству, выпускаются с 2000-х годов, они относительно немногочисленны для страны, в которой тема «посттранзитного» неравенства является одной из важнейших в политической повестке. Более или менее современные методики измерения неравенства, выходящие за пределы стандартного индекса Джини или децильных коэффициентов, властными структурами РФ почти не используются.
Были и работы региональных российских университетов, быстро адаптирующих относительно свежие подходы к изучению проблемы, такие как «многомерные» индексы неравенства. Напомним, социальный блок правительства и Росстат сейчас готовятся к освоению «индексных» измерений неравенства и бедности.
Одной из главных на конференции стала презентация готовящейся к выпуску в European Journal of Development Research статьи представителей Всемирного банка и ВШЭ (Хай-Ань Данг, Ксения Абанокова, Майкл Локшин, Маурицио Буссоло) «Значимая роль шкал эквивалентности: размер, состав и динамика бедности домохозяйств в России». В этой статье обсуждается вопрос об «экономической истории» российского доходного неравенства в 1994–2015 годах и его ассоциации с различными типами решений, принимаемых игроками на рынке труда. Авторы подтверждают предположительно прямую связь между снижающейся бедностью в РФ (особенно на сельских территориях) и ростом доходов беднейшей части населения (достаточно давно известный тезис), замедление этого процесса с 2009 года (часто оспаривается), а также приводят данные о том, с какими действиями ассоциируется больший или меньший доход в долгосрочном измерении. Так, переход из частного сектора экономики в государственный, по расчетам авторов, не ассоциируется с изменением дохода, переход от частичной занятости и непрофессиональных занятий к полной занятости в профессиональной сфере является статистически эффективной защитой от снижения доходов (но статистически не гарантирует их рост). Переход на госслужбу долгосрочно сокращает уровень роста доходов, однако переход в целом в формальный сектор все же ассоциируется с более высокими доходами.
Важная часть конференции была посвящена обсуждению инструментария «паритета покупательной способности» в работах, связанных с неравенством, и особенностей работы с данными систем национальных счетов в этой связи. Этому, в частности, посвящена работа Андрея Косарева из Статкомитета СНГ. Одна из важных работ, представленных на конференции (Марина Симонова, МГИМО), впервые обсуждает роль «прямых сделок» между домохозяйствами в РФ в проблеме определения бедности и неравенства — это почти не исследованная тема на мировом уровне. Работа Филиппа Пойнтнера (Венский университет экономики и бизнеса) и Марии Хейк (Национальный банк Австрии) представила первый взгляд на связь между уровнем закредитованности домохозяйств в Восточной Европе и доходным неравенством.
Одним из докладов стала выглядящая для РФ вполне провокационной работа Владимира Отраченко и Ольги Поповой (Университет Регенсбурга, Германия) «Усиливает ли погода неравенство доходов в России?». Авторы, исследующие краткосрочную динамику доходного неравенства в РФ, приходят к выводу о том, что жаркая погода в стране статистически достоверно сокращает занятость на частных предприятиях, увеличивает уровень безработицы и занятость в госсекторе. Напротив, сильные морозы на рынок труда и занятость, а через нее и на уровни неравенства не влияют.
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