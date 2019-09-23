Сильные морозы неравенства не усилят

Долгосрочно переход от частичной занятости в пользу постоянной квалифицированной работы в формальном секторе может быть сравнительно невыгоден, а уровень неравенства в России увеличивает жаркая погода, но не сильные морозы. Это только два тезиса о российском неравенстве, представленных на конференции Международной ассоциации по исследованию доходов и благосостояния (IARIW) в Высшей школе экономики (ВШЭ). Конференция продемонстрировала как минимум усложнение подходов к изучению российского и постсоветского неравенства в экономике России.

Конференция IARIW—ВШЭ «Опыт и вызовы в изучении доходов и благосостояния в странах Восточной Европы и СНГ» состоялась в Москве 17–18 сентября. IARIW — созданная в 1947 году международная ассоциация экономистов, занятых в том числе научным изучением крайне популярной в современной экономической политике темы доходов, их перераспределения и различных видов неравенства. С 1959 года IARIW проводит региональные конференции, в России такая конференция прошла впервые. В ее организации помимо ВШЭ приняли участие Росстат и Статкомитет СНГ.

Работы, посвященные постсоветскому неравенству, выпускаются с 2000-х годов, они относительно немногочисленны для страны, в которой тема «посттранзитного» неравенства является одной из важнейших в политической повестке. Более или менее современные методики измерения неравенства, выходящие за пределы стандартного индекса Джини или децильных коэффициентов, властными структурами РФ почти не используются.

Дополнительный интерес конференция вызвала тем, что на ней были представлены «внешние» по отношению к РФ экономисты из университетов и исследовательских центров ЕС, Украины, Индии, Китая, США.

Были и работы региональных российских университетов, быстро адаптирующих относительно свежие подходы к изучению проблемы, такие как «многомерные» индексы неравенства. Напомним, социальный блок правительства и Росстат сейчас готовятся к освоению «индексных» измерений неравенства и бедности.

Одной из главных на конференции стала презентация готовящейся к выпуску в European Journal of Development Research статьи представителей Всемирного банка и ВШЭ (Хай-Ань Данг, Ксения Абанокова, Майкл Локшин, Маурицио Буссоло) «Значимая роль шкал эквивалентности: размер, состав и динамика бедности домохозяйств в России». В этой статье обсуждается вопрос об «экономической истории» российского доходного неравенства в 1994–2015 годах и его ассоциации с различными типами решений, принимаемых игроками на рынке труда. Авторы подтверждают предположительно прямую связь между снижающейся бедностью в РФ (особенно на сельских территориях) и ростом доходов беднейшей части населения (достаточно давно известный тезис), замедление этого процесса с 2009 года (часто оспаривается), а также приводят данные о том, с какими действиями ассоциируется больший или меньший доход в долгосрочном измерении. Так, переход из частного сектора экономики в государственный, по расчетам авторов, не ассоциируется с изменением дохода, переход от частичной занятости и непрофессиональных занятий к полной занятости в профессиональной сфере является статистически эффективной защитой от снижения доходов (но статистически не гарантирует их рост). Переход на госслужбу долгосрочно сокращает уровень роста доходов, однако переход в целом в формальный сектор все же ассоциируется с более высокими доходами.

В целом один из главных результатов конференции IARIW—ВШЭ — задание более высоких стандартов в работах, связанных с обсуждаемой сферой, и расширение инструментария.

Важная часть конференции была посвящена обсуждению инструментария «паритета покупательной способности» в работах, связанных с неравенством, и особенностей работы с данными систем национальных счетов в этой связи. Этому, в частности, посвящена работа Андрея Косарева из Статкомитета СНГ. Одна из важных работ, представленных на конференции (Марина Симонова, МГИМО), впервые обсуждает роль «прямых сделок» между домохозяйствами в РФ в проблеме определения бедности и неравенства — это почти не исследованная тема на мировом уровне. Работа Филиппа Пойнтнера (Венский университет экономики и бизнеса) и Марии Хейк (Национальный банк Австрии) представила первый взгляд на связь между уровнем закредитованности домохозяйств в Восточной Европе и доходным неравенством.

Одним из докладов стала выглядящая для РФ вполне провокационной работа Владимира Отраченко и Ольги Поповой (Университет Регенсбурга, Германия) «Усиливает ли погода неравенство доходов в России?». Авторы, исследующие краткосрочную динамику доходного неравенства в РФ, приходят к выводу о том, что жаркая погода в стране статистически достоверно сокращает занятость на частных предприятиях, увеличивает уровень безработицы и занятость в госсекторе. Напротив, сильные морозы на рынок труда и занятость, а через нее и на уровни неравенства не влияют.

Дмитрий Бутрин