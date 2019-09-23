Конкурс на гимн Перми будет объявлен в ближайшее время

Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин сообщил “Ъ-Прикамье”: конкурс на гимн Перми будет объявлен в ближайшее время. Предполагается, что конкурс объявит городской департамент культуры. Спикер уточнил, что еще до начала конкурса в адрес думы поступило около сотни вариантов текстов, и, по мнению спикера, среди них были достойные претенденты.

В мэрии Перми уточнили, что конкурс будет объявлен в октябре: сейчас готовятся документы.

Напомним, в прошлом году депутаты Пермской думы внесли поправки в устав города. Одна из них предусматривала наличие у города собственного гимна. Эта инициатива возникла сразу после того, как на краевом уровне по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Им стала песня «Мой Пермский край» авторства Сергея Иванова.

Сам конкурс будет проводиться в два этапа: на написание текста песни и музыки к тексту. Сумма финансирования составит около 919 тыс. руб.