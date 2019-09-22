Тренерский штаб «Молота» задумался о серьезных выводах

«Молот-Прикамье» продолжает неудачно выступать на выезде в чемпионате ВХЛ. Хоккеисты пермской команды уступили в Ангарске в принципиальном матче местному «Ермаку» со счетом 5:2. Стоит отметить, что сибиряков возглавляет Дмитрий Крамаренко, который в прошлом сезоне тренировал клуб из Перми. Так же в составе «Ермака» играют несколько хоккеистов, выступавших за «Молот» в прошлом сезоне. Они и забили шайбы в ворота пермяков. У «молотобойцев» отличились Артем Прохоров и Сергей Купцов.

После поражения от ХК «Ермак» наставник пермской команды Павел Десятков сказал, что «выводы будут сделаны очень серьезные». «Полностью провалили игру сегодня. Причем, провалили во всех линиях» - заявил главный тренер ХК «Молот-Прикамье» – «Так дальше продолжаться не может. Мы за три игры пропустили 14 шайб. Правда, умудрились взять очко с «Югрой». Очень сложно бороться с любой командой, что дома, что на выезде, с таким количеством пропущенных шайб».

Победа над «Молотом-Прикамье» стала первой у клуба из Ангарска в этом чемпионате. Пермская команда опустилась на 18-ое место в турнирной таблице.