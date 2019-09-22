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CКА потерпел домашнее поражение от подольского «Витязя» в чемпионате КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА потерпел домашнее поражение от подольского «Витязя». Матч, прошедший в Ледовом дворце Петербурга, завершился победой гостей со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у петербуржцев в этой встрече отметились Дмитрий Кагарлицкий и Александр Барабанов, реализовавший большинство.

После девяти сыгранных матчей СКА с 12 набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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