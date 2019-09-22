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Глава челябинского минздрава отправлен в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил министра здравоохранения региона Алексея Приколотина. Эту информацию подтвердил сам чиновник, пишет 74.ru. Обязанности главы ведомства временно исполняет Виктория Сахарова.

По словам господина Приколотина, решение о его увольнении «связано, наверное, с тем, что надо что-то менять, команду менять». Он добавил, что у министерства есть задачи, которые «должен решать человек, который будет как-то по-другому форматировать свое видение развития здравоохранения Челябинской области»,- цитирует издание Сергея Приколотина.

Господин Приколотин возглавлял областной минздрав с января прошлого года. На этом посту он сменил Сергея Кремлева. Алексей Текслер ранее критически высказывался о состоянии системы здравоохранения в регионе, в частности, о проводимой региональными властями оптимизации медицинских учреждений.

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