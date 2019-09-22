«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью

Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле. Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр на 25-ой минуте открыл счет. Уральский полузащитник Рафал Августиняк на 48-ой минуте счет сравнял.

Следующая игра ФК «Урал» в чемпионате состоится 29 сентября в Екатеринбурге с ЦСКА. В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает шестую строчку с 14 очками. В тройке лидеров «Зенит» с 23 очками, «Ростов» и «Краснодар», у которых по 20 очков.

Анастасия Реутова