В Саратове 18-летнюю горожанку убили из-за денежного долга

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства 20 сентября 18-летней горожанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Тело потерпевшей было обнаружено в подъезде одного из домов на улице Вишневой с множественными ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан ровесник жертвы.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, проживали в одном доме соседних подъездах дома. В июле гражданин одолжил потерпевшей денежные средства, а спустя некоторое время начал требовать долг, однако соседка его не возвращала. В день преступления он подкараулил ее в подъезде и нанес множественные удары ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Марина Ковалева