Владельцы плавучего ресторана «Причал № 5» решили его продать

В Перми на площадке Аvito сегодня появилось объявление о продаже «самого известного ресторанного проекта 2018–2019 года»: первого в Перми ресторана на воде «Причал №5».

Согласно оферте, покупатель получает объект недвижимости и сам бизнес. В состав имущества входит плавучая конструкция площадью 500 кв. м. и грузоподъемностью – 100 тонн. Отмечено, что проектировщиком выступало ООО «Стапель» (Пермь), изготовление корпуса занималось ООО «Причал-Урал» (Екатеринбург).

В число движимого имущества входит ресторанное оборудование, швартовый пирс на 10 судов, пляжная зона, авторская мебель и декор, RGB-подсветка свода шатра, ветрозащита, газовое отопление.

Также покупатель получит договор на долгосрочную аренду акватории на набережной Камы (2 водных участка площадью 10 тыс. кв. м. и 1 тыс. кв .м.), штатное расписание персонала и должностные инструкции, основное и банкетное меню, пул корпоративных заказчиков, аккаунты в Инстаграм (2100 подписчиков), ВКонтакте (4700 подписчиков).

По результатам 2018–2019 года (без учета корпоративного сегмента) средняя выручка «Причала № 5» составила 8 млн руб., рентабельность – 30%, сезон работы – 5 месяцев. Планируемая окупаемость – 3 года с увеличенной рентабельностью в год 300-летия Перми. Срок службы ресторана – 20 лет.

Цена за объект в объявлении не указана.

Зато говорится, что начавшиеся и запланированные работы на пермской набережной и в ее окружении, реконструкция участка Горнозаводской железнодорожной ветки и запуск скоростного трамвая гарантируют стабильное увеличение качественного трафика на набережную в перспективе 2020–2023 года с апофеозом в год 300-летия Перми (2023 год).

Покупатель объясняет причину продажи следующим образом:

«Проект запускался как стартап. Сегодня пришло время новых стартапов».

Продавцом указан некий Александр Крутень.

Напомним, проект плавучего ресторана запустило пермское ООО «Сэфис». Ресторанный проект регулярно сталкивался с противодействием контролирующих органов. Так, по иску пермского транспортного прокурора минувшим летом судебные приставы на несколько недель остановили работу ресторана. Ведомство потребовало от администрации ресторана поставит плавучий объект на учет соответствующего бассейна внутренних водных путей. Но затем объект был вновь открыт.

Источник на рынке рассказал «Ъ-Прикамье», что владелец ресторана решил его продать из-за неудачного лета 2019 года:

«Подкачала погода, а в июле его на две недели закрыли приставы. Не очень экономически удачный вышел сезон».

По его сведениям, в создание ресторана было вложено не меньше 20 млн рублей – их владелец намерен как минимум «вернуть».