В Перми без тепла находятся 42 дома

По данным администрации Перми, без тепла в городе остаются 42 дома. Эти дома обслуживаются «Лидерство», «Жилдом», «Самоуправление», «Центр», «Сторм», «Нэкст» и ТСЖ «Ласьвинская, 76».

За ненадлежащую подготовку многоквартирных домов к зиме нерадивые УК и ТСЖ привлекаются к административной ответственности, заявляют в мэрии. На сегодняшний день специалисты районных администраций возбудили уже порядка 50 административных дел. С 23 сентября к этой работе будут подключены надзорные органы – все случаи отказа подавать тепло, затягивания этого процесса станут предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры.

Как отмечают в мэрии, тепло подается во все объекты соцсферы и 5785 домов (99% жилфонда Перми). Тепло в дома Перми начали подавать с 9 сентября.