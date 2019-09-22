Абитуриенты берут курс на запад

Выпускники российских школ стали чаще уезжать на учебу в Америку. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман. Только за летние месяцы американское посольство в России выдало более 2,5 тыс. студенческих виз. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Почему все больше россиян стремятся получить американский диплом? И какие преимущества сейчас дает образование в США? Узнавала Юлия Жданова.

Выпускники российских школ стали чаще уезжать на учебу в Америку. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман. Только за летние месяцы американское посольство в России выдало более 2,5 тыс. студенческих виз. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Почему все чаще россияне стремятся получить американский диплом? И какие преимущества сейчас дает образование в США? Узнавала Юлия Жданова.

Вечеринки, шикарные пляжи и бесконечные возможности. Так многие представляют жизнь студентов в США. Чаще всего эти мечты основаны лишь на голливудских фильмах и мало имеют отношения к реальности, говорят выпускники американских вузов. Даже студенческую визу россиянам получить непросто, придется сдать экзамен на знание языка и подтвердить свою платежеспособность.

Но внешнеполитические конфликты между странами и жесткий отбор не останавливают российских абитуриентов. Приезжают в США тысячи, но далеко не всем удается выдерживать нагрузку и требования, отметила выпускница американской высшей школы Oxford International, директор московского офиса компании IQ Consultancy Ирина Мельникова: «По окончании университета у меня была возможность работать год по программе OPT, это предусматривается студенческой визой в Америку. Работодатель меня заметил и помог с моим разрешением на работу, и с видом на жительства. В настоящий момент у меня двойное гражданство. Но это не значит, что было легко. Система образования кардинально отличается. Важно читать документы, где преподаватели расписывают все правила, как они выставляют оценку. Нужно быть готовым к тому, что бы студент мог презентовать себя. Это в Америке преподают с первого класса, и к этому наши студенты не готовы».

Чтобы поступить в престижный вуз США и получить нужные документы на въезд родителям выпускников, придется потратить на подготовку круглую сумму. Начинать готовиться нужно минимум за два года, пояснила эксперт в области среднего и высшего образования за рубежом Валентина Мамрукова. Сама учеба в вузе США будет стоить в среднем от $35 до $50 тыс. в год, говорит Валентина: «Желательно заняться этим заранее, с чем у российских студентов есть проблемы.

Люди не понимают, что это очень долгий процесс, который, как правило, занимает несколько лет.

Если финансовые возможности позволяют, лучше взять школу старшую. В США колледж — это заведение для избранных. Стоимость, если мы говорим про престижный вуз, составляет даже больше $100 тыс. в год. Если мы говорим о топовых программах, MBA, например, то стоимость с учетом платы за проживание и сопутствующих расходов — это большая сумма».

Обучение в США считается одним из самых дорогих. Стоимость образования ежегодно увеличивается примерно на 3-4%, сообщил “Ъ FM” директор компании «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин. О всплеске популярности американского высшего образования среди россиян, по его мнению, говорить преждевременно: «Есть небольшой вопрос по поводу точности цифр, потому что виза студенческая выдается не только на академические программы в виде поступления в университет, но и на языковые курсы. Возможно, увеличение выдачи виз говорит об увеличении интереса к курсам».

Эксперты “Ъ FM” отмечают, что среди наиболее востребованных у россиян — высшие школы из Лиги Плюща. Эта организация состоит из восьми учебных заведений. В нее входит знаменитые Гарвардский, Принстонский и Йельский университеты. Получать американский диплом стоит, в первую очередь, тем, кто решил эмигрировать в США, потому что с российскими корочками претендовать на вакансии в топовых американских компаниях не получится. Если же выпускник собирается потом вернуться, то серьезную конкуренцию ему составят выпускники ведущих российских вузов. Как ни раз заявляли крупнейшие российские работодатели, рассчитывать на исключительное положение на рынке труда с зарубежным дипломом не приходится.

По данным британской компании Quacquarelli Symonds, наиболее востребованы у работодателей по всему миру выпускники трех американских вузов. Речь идет о Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде и Калифорнийском университете. В топ-500 этого рейтинга вошли 13 российских университетов. Лидером среди высших школ России стал МГУ — он занял 101 место.