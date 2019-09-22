«Ласточки» будут курсировать до Верещагино два раза в день

Пермская пригородная компания (учредители – правительство края и СвЖД) увеличивает количество рейсов скоростного поезда «Ласточка» из Перми в Верещагино. С 1 октября добавляет один рейс – он будет ходить днём. (отправление с ст. Пермь II в 11:24, в обратном направлении – в 14:05). Сейчас «Ласточка» на этом направлении курсирует один раз в день (отправление из Перми – в 18:30, обратно - в 6:30).

Ласточки» курсируют в Пермском крае с 1 ноября 2018 года по двум маршрутам (из Перми в Кунгур и Верещагино). За это время поезда перевезли более 225 тыс. пассажиров.

Сейчас обсуждается восстановления сообщения между Пермью и Екатеринбургом с использованием электричек «Ласточка».