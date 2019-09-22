Автомобиль протаранил двери мечети во французском Кольмаре

Вчера, 21 сентября, около 20:00 по местному времени (21:00 мск) в Кольмаре (столица департамента Верхний Рейн на востоке Франции) произошло нападение на мечеть. Серый Citroen C4 врезался в дверь здания, сообщает AFP. Никто не пострадал.

За рулем находился 40-летний мужчина, ранее не замеченный в приверженности к радикальным исламистам, но не раз обвинявшийся в хулиганстве и вождении без прав. По некоторым свидетельствам, водитель кричал «Аллах акбар!»

После аварии водитель был задержан полицией, при этом он нанес себе несколько ударов ножом. Мужчина отправлен в больницу, после оказания первой помощи его подвергнут психиатрической экспертизе.

В прямом эфире Franceinfo Grand Est имам Большой мечети Кольмара Имад Эль-Акрами сказал, что «видел всю сцену, она была пугающей. К счастью, перед мечетью в этот момент почти никого не было. Автомобиль протаранил три забора». Он добавил, что нападение произошло за полчаса до молитвы, на которую должно было собраться около 70 прихожан. Имам не считает, что нападение является терактом.

Полицейские саперы, обследовав машину, не нашли никаких следов взрывчатых веществ, огнестрельного оружия также не обнаружено.

Алексей Тарханов, Париж