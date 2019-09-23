ЦСКА сыграл на «Зенит»

В воскресенье завершился десятый тур чемпионата России по футболу, по итогам которого распался триумвират лидеров и на первое место с 23 очками вышел «Зенит». В субботу петербуржцы разгромили на своем поле «Рубин» со счетом 5:0, тогда как «Ростов» уступил на выезде «Тамбову» — 1:2, а в воскресенье в матче с ЦСКА поражение потерпел и «Краснодар» — 2:3.

Еще недавно на вершине Российской премьер-лиги яблоку было негде упасть: сразу пять клубов с 14 очками находились во главе турнирной таблицы, а «Зенит» по дополнительным показателям стоял в этой очереди последним. Но к десятому туру группа лидеров сократилась до трех команд, а в минувший игровой уикенд из нее выбыли «Ростов» и «Краснодар».

Ростовчане несколько неожиданно проиграли аутсайдеру «Тамбову», притом что именно они открыли счет усилиями лучшего бомбардира чемпионата Элдора Шомуродова, забившего уже восьмой гол. На беду дончан озарение посетило арендованного тамбовчанами у «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе, впервые отличившегося в РПЛ и сразу оформившего дубль. Зато у «Зенита» не возникло никаких проблем в матче с «Рубином». Петербуржцы отправили в казанские ворота пять безответных мячей, еще три аннулировала система видеопомощи арбитрам VAR. Дважды гостей огорчил Алексей Сутормин, который перешел в «Зенит» транзитом как раз из «Рубина». Набрав 23 очка, «Зенит» поднялся на первое место, и уже только «Краснодар», спустя сутки встречавшийся в Москве с ЦСКА, угрожал их единоличному лидерству.

Бесспорно, это противостояние на «ВЭБ Арене» считалось центральным событием десятого тура, хотя, конечно, его участники серьезно подмочили свою репутацию кошмарным выступлением на старте группового этапа Лиги Европы. Над армейцами, как известно, в прошлый четверг покуражился болгарский «Лудогорец» (1:5), а кубанцам сильно досталось от швейцарского «Базеля» (0:5). После такого вообще трудно было представить, чего ожидать от их очного соперничества. К тому же в ЦСКА сложилась катастрофическая кадровая ситуация: к восьмерке травмированных игроков присоединились два дисквалифицированных из-за перебора желтых карточек — Хердур Магнуссон и Иван Обляков. Впрочем, хозяевам все-таки удалось поставить на ноги Звонимира Шарлию и Арнора Сигурдссона. Что касается краснодарцев, то они кардинально поменяли состав, место в котором впервые получил даже загадочный бразилец Кайо.

Более инициативно матч начали красно-синие, подстегиваемые родными трибунами, а гости очень долго совсем не отвечали контратаками. Правда, нельзя сказать, что гол в ворота «Краснодара» назревал, так как голевых моментов хозяева практически не создавали. Более того, в середине первого тайма видеоассистенты главного арбитра Владислава Безбородова задумались на предмет возможного удаления армейца Ильзата Ахметова за опасный удар в тело высоко поднятой ногой. Но в том эпизоде как-то обошлось желтой карточкой, а уже следующее включение VAR дало ЦСКА результативный бонус в виде пенальти, назначенного за попадание мяча в локоть Дмитрия Скопинцева. К «точке» на сей раз подошел Никола Влашич, потому что Федор Чалов не реализовал 11-метровый в предыдущей встрече с «Тамбовом», и поразил цель. А затем «Краснодар» опять рассыпался. На 37-й минуте Чалов точным ударом из-за штрафной площади напомнил, что не зря он стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России, после чего кубанцев добил Влашич, вторым темпом дославший мяч в ворота Матвея Сафонова.

Казалось, вся интрига в этом матче исчерпана, но вышедший на замену во втором тайме Маркус Берг уже к 60-й минуте отыграл два гола. Вскоре швед и вовсе замахнулся на хет-трик — благодаря Игорю Акинфееву ЦСКА «отскочил». Тем не менее инициативой безраздельно владел «Краснодар», и хозяевам было откровенно тяжело защищать свое преимущество. Но все же москвичи сумели подсушить игру и завоевали три очка, которые позволили им выбраться на вторую позицию. Между тем «Локомотив», победивший на выезде «Оренбург» — 3:2, догнал оступившиеся «Ростов» и «Краснодар».

Александр Ильин