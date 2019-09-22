В Ленобласти обрушился участок дороги из-за прокладки газопровода

Подрядчик ПАО «Газпром» — компания «Краснодаргазстрой» нарушила технологии при строительстве «прокола» под региональной трассой «Зуево – Новая Ладога». Работы велись для прокладки ветки газопровода под «Северный поток-2». В результате нарушения четырехметровый участок автодороги ушел под землю.

Как сообщили в дорожном комитете Ленобласти, инцидент произошел между деревнями Андреево и Шелогино в Киришском районе. На место ЧП оперативно приехала аварийная бригада Киришского ДРСУ и специалисты ГКУ «Ленавтодор», которые ликвидировали обвал. В настоящий момент опасный участок дороги огорожен, в воскресенье, 22 сентября, он будет заасфальтирован.

В «Ленавтодоре» выясняют, получала ли компания необходимые техусловия для выполнения работ, а также подсчитывают нанесенный ущерб. Впоследствии дорожники намерены предъявить его строителям.