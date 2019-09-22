Современное искусство возглавил лобстер

Эпатажный английский художник Филип Колберт впервые привез в Россию свои картины. На открытие выставки под названием Lobster Land в Мультимедиа Арт Музей пришли звезды шоу-бизнеса и другие российские знаменитости. Главный герой картин и скульптур Колберта — омар в темно-синем костюме с принтом из яичницы-глазуньи. Как говорит сам Колберт, лобстер — это его alter ego, а искусствоведы называют художника «крестным сыном» Энди Уорхола. Близки ли идеи Филипа Колберта российским поклонникам современного искусства? Разбирались Илья Сизов и Ольга Сергиенко.

Восходящая звезда британского современного искусства привез в Россию историю про огромного лобстера. Отрывки из его жизни изображены на картинах и воплощены в скульптурах. Лобстер катается на скейтборде, делает селфи, охотится на вепря и тонет в знаменитых картинах. В его работах угадывается портрет Ван Гога, картина «Три богатыря», щит Капитана Америки — все это закручивается в пеструю кашу поп-арта. Цель Филипа Колберта — подчеркнуть перенасыщенность современного мира, рассказала директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова: «Эта выставка — зеркало мусорной кучи, которую представляет собой наше современное сознание. Это век постмодернизма, составленный из остатков того, что называется “горящей молодостью”.

Колберт показывает, как великое искусство начинает восприниматься как мем.

Реалии этого симпатичного лобстера — зеркало того, как мы сегодня живем в социальных сетях. Свобода ли это или клетка?»

В Россию художник привез 29 картин, три двухметровые скульптуры и 270 видеоинсталляций. В Мультимедиа Арт Музее его полотна изобилуют яркими цветами и привлекают внимание, но стоит присмотреться, и они уже не кажутся такими радостными, рассказала поклонница творчества Колберта блогер Елена Крыгина. Она среди первых посетила выставку: «На что стоит обратить внимание — на эти огромные полотна со сценами из жизни лобстера. Филип Колберт закладывает туда много своих шифров, отсылок к чему-то, аллегорий, и интересно сидеть, разглядывать и разгадывать их. У него невероятное чувство цвета: излучает позитивную энергию, которой не хватает осенью».

Выставка привлекла внимание различных знаменитостей. Оценить экспозицию работ с неизменным лобстером успел и телеведущий Владимир Познер. Он оригинальной мысли в работах Колберта не нашел: «Я не очень большой поклонник современного искусства. Для меня современно то, что меня волнует: когда я ездил в Вену на совершенно замечательную выставку Брейгеля, а его картинам уже 500 лет, — меня очень сильно волновали работы этого художника. Поэтому Брейгель для меня — современное искусство. Выставку Филипа Колберта я посмотрел, мне было интересно, все довольно одинаково. Но сказать, что она меня тронула, я не могу».

Кстати, Филип Колберт не сразу занялся картинами. Сначала он создавал одежду с принтами произведений Марселя Дюшана, Энди Уорхола и Сальвадора Дали. Несмотря на свежий взгляд художника, его картины пока пользуются невысоким спросом, рассказал директор портала ARTinvestment.RU Константин Бабулин: «С 2014 года было всего три продажи на аукционах: две из них на Phillips в районе $7 тыс., другая – на Sotheby's — за $3 тыс. Это немного. Для активного художника в год должно быть продаж на уровне $10 тыс., а лучше $20 тыс. Меньше бывает, как правило, сопряжено с антикварными художниками. Какова инвестиционная привлекательность Колберта? Я бы пока оценил ее в “ноль”».

Для тех, кто любит современное искусство, но не переносит лобстеров, там же, в Мультимедиа Арт Музее, открыта выставка работ выдающегося российского художника Владимира Янкилевского. В экспозицию вошли его знаменитые «Люди в ящиках». Правда, картины Янкилевского доступны в Третьяковке, Пушкинском и других крупных музеях Москвы. А вот Колберт с лобстером, возможно, снова приедет в Россию еще не скоро. Посмотреть выставку Филипа Колберта можно до 17 ноября в Мультимедиа Арт Музее.