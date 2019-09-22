Семья погибла во время пожара в Удмуртии

В садовом массиве Завьяловского района во время пожара погибла семья. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, по факту пожара возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, пожар произошел в ночь с 21 на 22 сентября в одном из жилых домов садового массива, расположенного в Завьяловском районе. В огне погибли три человека, среди них двое взрослых и один несовершеннолетний.

« Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В качестве приоритетной версии пожара рассматривается короткое замыкание, но вместе с тем будут проверены и другие версии», - отмечают в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также специалисты других ведомств. Они устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.