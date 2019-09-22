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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Владимир Данилин откроет школу фокусников в Перми

В Перми зарегистрировано АНО «Социально-культурное объединение «Искусство Прикамья». Адрес АНО - шоссе Космонавтов, д. 55а – деловой центр «Данилин».

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем АНО является экс-депутат Законодательного собрания Пермского края, известный иллюзионист Владимир Данилин.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Данилин, «Искусство Прикамья» - это творческая мастерская, в которой дети смогут обучаться оригинальному жанру эстрадному искусству, «которое уже умерло в России».

«Хотелось бы, чтобы было как в Южной Корее, где в каждом училище есть урок иллюзии, чтобы дети постигали навыки, правильно выбирали профессию», - пояснил иллюзионист.

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