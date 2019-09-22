В Перми на продажу выставлено кадровое агентство

На сайте Avito опубликован объявление о продаже кадрового агентства «Алькор», расположенного на ул. Революции, 20. Стоимость актива составляет 450 тыс. руб. при покупке доли в 80% и 550 тыс. руб. за 100% компании.

Продавец указал, что агентство имеет постоянную клиентскую базу, прописанные скрипты для блока продаж, а маржинальность составляет 45%. Среди услуг: подбор персонала, тренинги, услуга тайного покупателя, аудит, HR-консалтинг.

Продажа вызвана необходимостью реализации иных проектов собственника.