В Перми на продажу выставлен дом престарелых

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже готового бизнеса в виде дома для престарелых. Стоимость актива – 25 млн руб.

Согласно тексту объявления, дом престарелых находится в капитальном строении площадью 660кв. м на ул. Самаркандская, 91. Продавец указал, что для учреждения оформлена медицинская лицензия, а все согласование по переводу здания в нежилое помещение пройдены.

Согласно данным портала 2ГИС, в этом здании расположен центр временного пребывания пожилых людей «Добрые руки». Стоимость пребывания в нем начинается от 650 руб. в сутки.