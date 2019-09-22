Тбилиси пострадал от сильного ветра

Столица Грузии и город Рустави пострадали от непогоды, сообщает «Грузия-online». В экстренные службы поступило до 230 вызовов.

Были повалены деревья, повреждены электропровода и автомобили. Ветер сорвал крыши с нескольких домов. В Тбилиси дерево упало на двух человек, они доставлены в больницу.

В Рустави сильным ветром повреждены крыши 15 домов, более чем на 10 улицах повалены многолетние деревья. Повреждены провода электричества и внешнего освещения, легковые автомобили.