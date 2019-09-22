Мадуро: более 13 млн жителей Венесуэлы подписали петицию в защиту суверенитета

Более 13 млн жителей Венесуэлы подписали петицию в защиту мира и национального суверенитета, объявил действующий президент республики Николас Мадуро. Он поздравил народ, который «сплотился против империализма». «От имени Венесуэлы мы говорим миру: "Нет Трампу!"»,— написал господин Маудро в Twitter.

В начале года МИД России обвинил власти США в формировании альтернативных правительственных структур Венесуэлы и посягательстве на суверенитет этой страны.

Позже председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Господин Гуайдо призвал вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы.