Завершена сборка ракеты «Союз-ФГ»

21 сентября была завершена общая сборка ракеты «Союз-ФГ», сообщили в «Роскосмосе». Ранее после контрольного осмотра был транспортирован на общую сборку корабль «Союз МС-15». Запуск к Международной космической станции запланирован на 25 сентября.

С 2020 года все пуски пилотируемых кораблей будут выполняться на ракетах «Союз-2.1а».

Напомним, Россия изготовила последнюю ракету-носитель «Союз», использующую систему управления, которая произведена на Украине. РКЦ «Прогресс» поставит госкорпорации «Роскосмос» три ракеты-носителя «Союз-2.1а».