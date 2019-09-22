Главные анонсы 23–29 сентября

23 сентября, понедельник

В Париже откроется традиционная Неделя моды.

В итальянском Милане состоится церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards.

В Нью-Йорке (США) откроется саммит ООН по мерам в области изменения климата.

24 сентября, вторник

В Нью-Йорке (США) в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН начнутся общие прения с участием более 100 лидеров государств.

25 сентября, среда

В Москве в Совете федерации на первом заседании осенней сессии будет поставлен вопрос об избрании спикера.

В Москве на заседании Госдумы выступит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

С космодрома в Байконуре запланирован запуск «Союз Мс-15» с космонавтом Роскосмоса, астронавтом NASA и первым в истории астронавтом ОАЭ.

26 сентября, четверг

В Москве состоится апелляционное слушание по делу актера Павла Устинова, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за вывих плеча сотруднику ОМОНа.

В Сочи стартует российский этап чемпионата мира «Формулы-1».

В Москве суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру.

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится заседание генерального совета Европейского центрального банка.

27 сентября, пятница

Саудовская Аравия планирует начать выдавать туристические визы иностранным гостям.

В Катаре стартует чемпионат мира по легкой атлетике.

28 сентября, суббота

В Афганистане пройдут президентские выборы.

29 сентября, воскресенье

В Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста.

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.