Главные анонсы 23–29 сентября

23 сентября, понедельник
В Париже откроется традиционная Неделя моды.
В итальянском Милане состоится церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards.
В Нью-Йорке (США) откроется саммит ООН по мерам в области изменения климата.
24 сентября, вторник
В Нью-Йорке (США) в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН начнутся общие прения с участием более 100 лидеров государств.
25 сентября, среда
В Москве в Совете федерации на первом заседании осенней сессии будет поставлен вопрос об избрании спикера.
В Москве на заседании Госдумы выступит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
С космодрома в Байконуре запланирован запуск «Союз Мс-15» с космонавтом Роскосмоса, астронавтом NASA и первым в истории астронавтом ОАЭ.
26 сентября, четверг
В Москве состоится апелляционное слушание по делу актера Павла Устинова, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за вывих плеча сотруднику ОМОНа.
В Сочи стартует российский этап чемпионата мира «Формулы-1».
В Москве суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру.
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится заседание генерального совета Европейского центрального банка.
27 сентября, пятница
Саудовская Аравия планирует начать выдавать туристические визы иностранным гостям.
В Катаре стартует чемпионат мира по легкой атлетике.
28 сентября, суббота
В Афганистане пройдут президентские выборы.
29 сентября, воскресенье
В Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста.
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы.
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