Губернатор Евгений Куйвашев вручил экипажу «Уральских авиалиний» ключи от квартир

Ключи от однокомнатных квартир в микрорайоне Краснолесье вручил свердловский губернатор Евгений Куйвашев членам экипажа «Уральских авиалиний», совершившим экстренную посадку в кукурузное поле. «Все квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой»,— отметили в департаменте информационной политики региона.

Подарок губернатор сделал в рамках финала XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который проходит с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Евгений Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за их героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

Напомним, 15 августа Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи сизых чаек. С птицами самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с аэродрома Жуковский в Симферополь, в результате тела чаек забили оба двигателя лайнера. Пилоты ювелирно посадили самолет с неработающими двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузное поле. На борту находились 226 пасажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.