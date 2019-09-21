Заместителем губернатора Югры назначен генерал-майор Александр Тиртока

Александр Тиртока назначен на пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее распоряжение подписала глава Югры Наталья Комарова.

Господин Тиртока будет отвечать за реализацию региональных проектов, в том числе за «Создание современной городской среды». «К исполнению обязанностей в должности заместителя губернатора Александр Тиртока приступит 23 сентября»,— уточнили в пресс-службе.

С 1986 года Александр Тиртока проходил службу в подразделениях МЧС России. С 2005 по 2018 годы руководил управлением МЧС по ХМАО. Генерал-майор внутренней службы.