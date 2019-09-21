«Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил московскому «Спартаку» в матче Континентальной хоккейной лики (КХЛ). Игра закончилась со счетом 2-4 (1-1, 1-3, 0-0).

На 15 минуте матча «Автомобилист» открыл счет — шайбу забросил Джефф Плэт. После этого Артем Федоров сравнял счет.

В начале второго периода «Спартак» выходит вперед — шайбу забил Михаил Юньков. На 21 минуте Яков Рылов забросил третью шайбу. После этого Питер Холланд сократил отставание екатеринбургской команды. Однако в конце второго периода Максим Гончаров забросил четвертую шайбу.

В третьем периоде догнать соперника уральской команде так и не удалось. Ранее «Автомобилист» одержал восемь побед подряд с начала сезона.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 24 сентября в Подольске с ХК «Витязь».