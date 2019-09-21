Задержан мужчина, сломавший ворота возле здания правительства Челябинской области

В Челябинске сняли с петель несколько секций металлического ограждения возле здания регионального правительства. Фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях. На место происшествия вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области, рядом с местом происшествия задержан 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. "Его вина установлена. Предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Сейчас он находится в отделе полиции "Центральный". Меру пресечения и наказание будет определять суд", - рассказали в областном управлении МВД.