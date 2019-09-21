Перед Универсиадой-2023 в Екатеринбурге пройдут тестовые соревнования

До 2023 года в Екатеринбурге будут организованы соревнования российского и международного уровней по всем видам спорта, входящим в программу летней Универсиады, заявил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По мнению господина Колобкова, это позволит «протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность города к соревнованиям». Господин Куйвашев отметил, что в 2020 году в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, а также этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

С 21 по 25 мая 2020 года в Екатеринбурге пройдет чемпионат Европы по самбо.