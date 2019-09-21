«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Андреас Понсе, у гостей мяч забил Максим Карпов.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков после 10 матчей). «Крылья Советов» идут 13-ми (8 очка после 10 матчей). В следующем матче «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Тамбовом» 28 сентября. «Ахмат» 30 сентября сразится в гостях против «Сочи».

Андрей Сазонов