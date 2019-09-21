В России снижаются продажи парфюмерии и косметики

В России второй год падают продажи парфюмерии и косметики, говорится в исследовании компании GfK, на которое ссылается РБК. По данным экспертов, с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном.

За год у сетевых магазинов парфюмерии и дрогери (продают непродовольственные товары повседневного спроса) оборот упал на 7%. Как уточняет GfK, сетевые магазины пытаются удержать покупателей с помощью промоакций, но на частоту покупок это в итоге не влияет: за упомянутый период сетевые магазины продали на 1% меньше товаров в натуральном выражении.

Дискаунтеры нарастили продажи на 17% в денежном выражении и на 11% — в натуральном. В целом через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Самая популярная у россиян категория — средства по уходу за волосами, на которые уходит около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию. Второе место по продажам занял парфюм (на него приходится 15% покупок). Несмотря на популярность парфюмерии, ее продажи за последний год упали на 12%, в денежном выражении — на 13%. Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.д.) снизились на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Сильнее всего упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно.

Как выяснили эксперты, покупатели стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом. На эту категорию, по данным GfK, пришлось почти 13% всех расходов. Продажи этих средств за год увеличились на 10% в натуральном выражении и на 3% — в денежном. В частности, выросла популярность масок для лица — на 33% в денежном выражении.