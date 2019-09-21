В Перми выйдет книга о Владимире Данилине

25 сентября в ресторане Danilin состоится презентация книги «Белая магия. Владимир Данилин». О выпуске книги “Ъ-Прикамье” сообщил сам иллюзионист.

По его словам, книга выпущена издателем Натальей Земсковой. Тираж книги составит 1500 экземпляров. Как пояснила “Ъ-Прикамье” Наталья Земскова, в книге содержатся интересные факты и раритетные снимки, а также секреты фокусника.

Напомним, Владимир Данилин — известный иллюзионист, заслуженный и народный артист РСФСР, основатель собственного театра и ресторана, почетный гражданин Перми, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края.