Москва наполняется светом

Проспект Сахарова, Театральная площадь и фасад Музея Победы станут площадками для битвы виджеев 21 сентября. Световые иллюминации покажут 37 команд из разных стран в рамках фестиваля «Круг света». Он стартовал накануне и продлится до вторника. Световые представления появятся и на других площадках. В этом году их девять. Подробнее о фестивале — Сергей Гусев и Ольга Сергиенко.

На Гребном канале, как только начнет темнеть, покажут световой мюзикл «Семь нот» — его спроецировали прямо на воды канала. Герои спектакля любят, ненавидят, дружат — и все это под музыку. Зритель сможет увидеть и огненное шоу — прямо в воде установили более сотни горелок. «Круг света» проходит и на Театральной площади. Видеомэппинговое шоу по вечерам показывают сразу на трех фасадах: Большого, Малого и Молодежного театров. А в Коломенском для самых юных зрителей организаторы подготовили «Парк сказок». На фасаде музея оживают персонажи детских произведений, например, Джин и марионетки. Проект «Геометрия света» развернулся в парке «Останкино». Полотном для видеопроекции стали деревья и кусты парка.

Программа фестиваля циклична, и представления продолжаются каждый день до вторника включительно, рассказал “Ъ FM” координатор фестиваля «Круг света» Евгений Еремеев: «Новых площадок у нас три — это Политехнический музей, проспект Сахарова, парк “Останкино”. Общей тематики нет, но будет так или иначе обыгран Год театра в России. Видеомэппинговое представление — это проекция на фасад здания. Это специальная технология, которая учитывает все архитектурные особенности: колонны, окна, углубления и прочее. Допустим, в здании есть стеклянные окна, то они должны быть оклеены специальной пленкой, чтобы свет не проникал в них, иначе картинка разломается».

Впервые в этом году «Круга света» затронул и проспект Сахарова, где этим летом проходили протестные акции. Здесь зрителям предложат виртуальное путешествие в глубины космоса. Традиционной площадкой фестиваля остается Парк Победы — там будут соревноваться и участники «Арт Вижн». В финал международного конкурса видеомэппинга и виджеинга попали 37 команд из 20 стран. Например, команда из Санкт-Петербурга Lumenart участвует состязаниях уже третий раз и рассчитывает на награду в номинации «Модерн», поделился в интервью “Ъ FM” представитель команды Даниил Шебзухов: «Мы делали проекцию для номинации “Классик” на фасаде Большого театра, для номинации “Модерн” на фасаде первого павильона ВДНХ. В этом году делаем на фасаде Музея Победы. Это трехминутный проект в авангардном стиле. Мы работаем именно с архитектурными частями здания, можем использовать довольно абстрактные вещи.

Нам предоставляется трехмерная модель здания, и уже в компьютерной программе мы рисуем контент».

Помимо светового шоу организаторы подготовили образовательные мастер-классы. Они будут проходить 21 и 22 сентября в центре Digital October. Там специалисты светодизайна расскажут про маски дополненной реальности и виртуальных инфлюенсеров. А для тех, кто не хочет разбираться в деталях, а планирует просто потанцевать, в субботу в Arbat Hall в рамках фестиваля пройдет шумная вечеринка с диджей-сетами.