В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

Беспилотник центра научно-технических услуг «Динамика» типа «К2» упал около деревни Романцево в Рязанской области, сообщило МЧС России. Пострадавших в результате инцидента нет.

«В 8:35 произошло падение беспилотного летательного аппарата без последующего возгорания»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Беспилотник вертолетного типа «К2» может находиться в воздухе не менее 1 часа, максимальная высота полета — 2,5 км, максимальная дальность полета — более 100 км. Он создавался по заказу Минобороны России.