Около 50 тыс. человек приняли участие в забеге «Кросс нации» в Екатеринбурге

Во Всероссийском дне беге «Кросс нации» участвует около 50 тыс. человек. Об этом сообщил губернаторв Свердловской области Евгений Куйвашев, который также принял участие в забеге. «В Екатеринбурге около 50 тыс. участников, в Свердловской области — не менее 500 тыс.», — написал на своей официальной странице в Instagram господин Куйвашев.

В забеге также приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион Сергей Чепиков, свердловский министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, ректор Уральского федерального унивеситета Виктор Кокшаров. Старт традиционно состоялся на площади перед Уральским федеральным университетом (УрФУ).

В 2019 году Всероссийский день бега проходит в 16 раз. Он посвящен победе Екатеринбурга в получении права на проведение летней Универсиады-2023 и 300-летнему юбилею города, который состоится в 2023 году, поэтому участники пробегут дистанцию 2023 м.

«Кросс нации» проходит в России с 2004 года и считается одним из самых массовых спортивных мероприятий. В 2016 году в Екатеринбурге в забеге участвовали 50,1 тыс. человек. Это был абсолютный рекорд для города. В 2018 году в забеге приняли участие более 47,3 тыс. человек.