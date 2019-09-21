Татарстан «порывает» с ЛДПР

ЛДПР может лишиться своего единственного представителя в новом составе Госсовета Татарстана. Депутат Эдуард Шарафиев заявил, что приостанавливает членство в партии из-за слов Владимира Жириновского о том, что Казань «завалена деньгами». Парламентарий также упрекнул депутатов «Единой России» в Госдуме, которые, как он считает, «не заступились за республику». Господина Шарафиева поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Он заявил, что для него «объяснимо», почему депутат «порывает» с ЛДПР.

Избранный в Госсовет Татарстана от ЛДПР депутат Эдуард Шарафиев выступил с критикой Владимира Жириновского на первой после выборов парламентской сессии. Он заявил, что для него стало «большой неожиданностью высказывание Владимира Вольфовича о том, что Татарстан якобы завален деньгами и тут творится мракобесие». «О неприемлемости таких заявлений я уже высказывался 13 сентября на пресс-конференции. После этого в мой адрес прозвучали неоднозначные заявления о том, что я не понимаю политики партии»,— сообщил осподин Шарафиев. По его мнению, это «показало, что в партии не все слышат голос земли». В связи с этим он «счел необходимым приостановить членство в партии». По словам депутата, он уже подал заявление в региональное отделение: «Теперь только сама партия и время определит мое будущее в ЛДПР».

Господин Шарафиев добавил, что готов представлять в Госсовете «в первую очередь своих избирателей и интересы нашей республики». А затем обратился к депутатам Госдумы от Татарстана, которые присутствовали на сессии Госсовета: «У нас 15 человек и никто из них в этой ситуации не заступился за республику. Я тоже считаю это неприемлемым. В следующий раз будьте повнимательнее в этой своей работе».

На эту реплику вынужден был отреагировать думский единоросс Ильдар Гильмутдинов. «Уважаемые коллеги! Ну мы уже прошли эту тему. Зачем сейчас это поднимать. Председатель Госдумы жестко выступил по данному выступлению»,— напомнил он. Однако за господина Шарафиева неожиданно вступился спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин: «Это его право».

«Не надо учить!»— продолжал отвечать депутату от ЛДПР господин Гильмутдинов. Однако спикер Госсовета попросил отключить микрофон единороссу: «Не прижимай его! Это его право! Он объявил депутатскому корпусу нового созыва свое несогласие и потому порывает с политической партией. Дальше дискуссии не открываем, не открываем, Гильмутдинов-абзый! Не политизируй этот вопрос, а то Володин будет тебя ругать!» Он добавил, что для него «объясним шаг» господина Шарафиева. «Будем с вами работать в новом созыве»,— подвел итог дискуссии спикер.

Напомним, на первом осеннем заседании Госдумы 10 сентября Владимир Жириновский сказал: «Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше». Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда указал, что заявление господина Жириновского некорректно. Тем не менее это вызвало ответную реакцию у руководства республики. Специальное заявление на прошлой неделе зачитала представитель аппарата президента республики Лилия Галимова. Она назвала высказывания Владимира Жириновского «антиконституционными», указав, что «руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа», который живет в том числе и в Татарстан. «Расцениваем его выступление, как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов»,— сказала госпожа Галимова.

Кроме того, у спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина состоялся разговор с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Господин Мухаметшин отметил «неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны. Также с критикой высказываний Владимира Жириновского выступило Русское национально-культурное объединение.

Вчера господин Мухаметшин сообщил, что эта тема вновь обсуждалась в беседе с господином Володиным, когда тот позвонил ему поздравить с переизбранием на пост спикера. «Еще раз обсудили. Кто-то ему уже успел доложить, что один жириновец вышел из состава партии, приостановил членство. Он говорит: а вы сказали, что я тоже большое замечание сделал? Да, сказал я, все знают об этом, все татарстанцы»,— передал суть разговора Фарид Мухаметшин.

В татарстанском отделении ЛДПР ситуацию с Эдуардом Шарафиевым, в том числе по поводу подачи им заявления, не комментируют. «Комментариев по Эдуарду не будет»,— сказал «Ъ-Казань» координатор татарстанского отделения партии Владимир Сурчилов.

Кирилл Антонов