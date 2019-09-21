В Пермском крае с использованием эскроу-счетов строят только 18% домов

Доля жилья в Прикамье, возводимого с использованием эскроу-счетов, составляет только 18 %. С помощью проектного финансирования в Перми строятся 12 домов и один за пределами краевого центра, сообщила эксперт компании «Талан» Олеся Кукевич в рамках форума «Ярмарка недвижимости».

По словам замдиректора аналитического центра «КД-консалтинг» Алексея Скоробогача, на сегодня в Перми насчитывается 1,415 млн кв. м незавершенного строительства. Из них 371 тыс. кв. м составляют проблемные объекты – долгострои и дома, сроки сдачи которых переносятся. Чуть более 1 млн кв. м – или 89 домов – находятся в стадии строительства.



Напомним, с 1 июля застройщики перешли на новую схему использования эскроу-счетов. При строительстве домов девелоперы не могут привлекать средства населения. Теперь деньги дольщиков хранятся на специальных счетах банков до тех пор, пока компания не сдаст дом в эксплуатацию. Новые правила распространяются на объекты, которые к 1 июля были построены, менее чем на 30 %.