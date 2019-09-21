Следственные органы ведут проверку обстоятельств сноса гаражей на Разгуляе

В СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав граждан при сносе построек на участке гаражно-строительного кооператива №1 в микрорайоне Разгуляй. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

По их словам, материал проверки был зарегистрирован 12 сентября, ее проведением занимается третий отдел по расследованию особо важных уголовных дел.

«Следователи проверят как действия должностных лиц по передаче участков, так и действия подрядчиков по сносу гаражей, располагающихся на них», - рассказал знакомый с ситуацией собеседник.

Согласно УПК, на проверку заявления о преступлении органу следствия или дознания дается трое суток. В определенных случаях по ходатайству следователя руководитель следственного органа может продлить этот срок до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов до 30. В этот срок следователь должен принять одно из трех решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении или о передаче сообщения по подследственности. Собеседник «Ъ-Прикамье» предполагает, что, в связи с большим объемом проверочных мероприятий, срок будет продлен.

Напомним, на месте гаражного кооператива планируется построить новое здание театра оперы и балета. Этим летом подрядчик управления капстроительства края – ООО «Уралмонтаж-Строй» начало снос гаражей, что вызвало возмущение с их владельцев. Они обратились с письмами к губернатору и прокурору. В Управлении капстроительства, за которым, по данным краевых властей, закреплен участок, говорят, что не давали поручения подрядчику сносить гаражи.