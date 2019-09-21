Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

Рост оценочной стоимости запасов объектов животного мира и леса в России в 400 раз по сравнению с данными 2018 года признан технической ошибкой, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минприроды.

Ранее РБК сообщал, что Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года (0,6 млрд руб.).

«При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью»,— рассказали в ведомстве. Из-за этого были опубликованы неверные сведения о стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом, сообщили там.

По данным Минприроды, на конец 2017 года стоимость древесных лесных ресурсов составляла 5,52 трлн руб., поверхностных и подземных вод — 486 млрд руб., охотничьих ресурсов — 640,6 млн руб.