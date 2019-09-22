Сколько дивидендов выплатят российские эмитенты по итогам первого полугодия 2019 года

Эмитент Вид акции Дата отсечки Дивиденды за полугодие (руб. на акцию) Объем выплат (млрд руб.) Изм. за год (%) Дивидендная доходность (% годовых) Чистая прибыль по МСФО за полугодие (млрд руб.) Изм. за год (%) НЛМК* об 10.10.19 11,02 66,0 0,5 15,3 797** –26,6 «Северсталь»* об 17.09.19 62,15 52,1 –26,2 12,9 903** –11,3 «Татнефть» пр 27.09.19 40,11 5,9 79,9 12,0 114,5 9,1 ГМК «Норильский никель» об 07.10.19 883,93 139,9 13,9 11,0 2997** 81,3 «Татнефть» об 27.09.19 40,11 87,4 79,9 10,8 114,5 9,1 ММК* об 15.10.19 2,18 24,4 –8,8 10,7 32,4 –19,1 АЛРОСА об 14.10.19 3,84 28,3 –35,2 10,3 37,5 –35,6 ВСМПО об 11.10.19 884,6 10,2 17,0 10,3 13,7 38,2 «Фосагро»* об 15.10.19 126 16,3 2,4 10,0 32,9 235,0 «Газпром нефть» об 18.10.19 18,14 86,0 — 8,7 225,5 27,3 «Роснефть» об 11.10.19 15,34 162,6 5,2 7,2 376,0 10,6 МТС об 14.10.19 8,68 17,3 233,8 6,4 30,7 2,5 «Группа Черкизово» об 07.10.19 48,79 2,1 138,2 5,3 5,0 –41,6 «Полюс» об 10.10.19 162,98 21,8 24,3 4,2 61,6 184,7 «Распадская» об 20.10.19 2,5 1,8 — 4,1 13,9 4,2 «Трансконтейнер» об 03.10.19 154,57 2,1 — 3,6 6,1 90,1 НОВАТЭК об 10.10.19 14,23 43,2 56,4 2,2 460,2 446,5 «Акрон» об 28.10.19 40 1,6 0,0 1,6 17,2 402,1