Сколько дивидендов выплатят российские эмитенты по итогам первого полугодия 2019 года

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|Эмитент
|Вид акции
|Дата отсечки
|Дивиденды за полугодие (руб. на акцию)
|Объем выплат (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Дивидендная доходность (% годовых)
|Чистая прибыль по МСФО за полугодие (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|НЛМК*
|об
|10.10.19
|11,02
|66,0
|0,5
|15,3
|797**
|–26,6
|«Северсталь»*
|об
|17.09.19
|62,15
|52,1
|–26,2
|12,9
|903**
|–11,3
|«Татнефть»
|пр
|27.09.19
|40,11
|5,9
|79,9
|12,0
|114,5
|9,1
|ГМК «Норильский никель»
|об
|07.10.19
|883,93
|139,9
|13,9
|11,0
|2997**
|81,3
|«Татнефть»
|об
|27.09.19
|40,11
|87,4
|79,9
|10,8
|114,5
|9,1
|ММК*
|об
|15.10.19
|2,18
|24,4
|–8,8
|10,7
|32,4
|–19,1
|АЛРОСА
|об
|14.10.19
|3,84
|28,3
|–35,2
|10,3
|37,5
|–35,6
|ВСМПО
|об
|11.10.19
|884,6
|10,2
|17,0
|10,3
|13,7
|38,2
|«Фосагро»*
|об
|15.10.19
|126
|16,3
|2,4
|10,0
|32,9
|235,0
|«Газпром нефть»
|об
|18.10.19
|18,14
|86,0
|—
|8,7
|225,5
|27,3
|«Роснефть»
|об
|11.10.19
|15,34
|162,6
|5,2
|7,2
|376,0
|10,6
|МТС
|об
|14.10.19
|8,68
|17,3
|233,8
|6,4
|30,7
|2,5
|«Группа Черкизово»
|об
|07.10.19
|48,79
|2,1
|138,2
|5,3
|5,0
|–41,6
|«Полюс»
|об
|10.10.19
|162,98
|21,8
|24,3
|4,2
|61,6
|184,7
|«Распадская»
|об
|20.10.19
|2,5
|1,8
|—
|4,1
|13,9
|4,2
|«Трансконтейнер»
|об
|03.10.19
|154,57
|2,1
|—
|3,6
|6,1
|90,1
|НОВАТЭК
|об
|10.10.19
|14,23
|43,2
|56,4
|2,2
|460,2
|446,5
|«Акрон»
|об
|28.10.19
|40
|1,6
|0,0
|1,6
|17,2
|402,1