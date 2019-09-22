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Сколько дивидендов выплатят российские эмитенты по итогам первого полугодия 2019 года

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Эмитент Вид акции Дата отсечки Дивиденды за полугодие (руб. на акцию) Объем выплат (млрд руб.) Изм. за год (%) Дивидендная доходность (% годовых) Чистая прибыль по МСФО за полугодие (млрд руб.) Изм. за год (%)
НЛМК* об 10.10.19 11,02 66,0 0,5 15,3 797** –26,6
«Северсталь»* об 17.09.19 62,15 52,1 –26,2 12,9 903** –11,3
«Татнефть» пр 27.09.19 40,11 5,9 79,9 12,0 114,5 9,1
ГМК «Норильский никель» об 07.10.19 883,93 139,9 13,9 11,0 2997** 81,3
«Татнефть» об 27.09.19 40,11 87,4 79,9 10,8 114,5 9,1
ММК* об 15.10.19 2,18 24,4 –8,8 10,7 32,4 –19,1
АЛРОСА об 14.10.19 3,84 28,3 –35,2 10,3 37,5 –35,6
ВСМПО об 11.10.19 884,6 10,2 17,0 10,3 13,7 38,2
«Фосагро»* об 15.10.19 126 16,3 2,4 10,0 32,9 235,0
«Газпром нефть» об 18.10.19 18,14 86,0 8,7 225,5 27,3
«Роснефть» об 11.10.19 15,34 162,6 5,2 7,2 376,0 10,6
МТС об 14.10.19 8,68 17,3 233,8 6,4 30,7 2,5
«Группа Черкизово» об 07.10.19 48,79 2,1 138,2 5,3 5,0 –41,6
«Полюс» об 10.10.19 162,98 21,8 24,3 4,2 61,6 184,7
«Распадская» об 20.10.19 2,5 1,8 4,1 13,9 4,2
«Трансконтейнер» об 03.10.19 154,57 2,1 3,6 6,1 90,1
НОВАТЭК об 10.10.19 14,23 43,2 56,4 2,2 460,2 446,5
«Акрон» об 28.10.19 40 1,6 0,0 1,6 17,2 402,1
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Компании ранжированы по величине дивиденой доходности.

Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

Об — обыкновенная.

Пр — привилегированная.

*Размер выплат на одну акцию и общий размер выплат с учетом дивидендов за первый квартал.

**$ млн.

По данным отчетности компаний, Московской биржи.

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