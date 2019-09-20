Белоруссия пошла на визовое сближение Как соглашение с ЕС повлияет на отношения Москвы и Минска

Белоруссия договорилась с Евросоюзом об упрощении визового режима. Президент Александр Лукашенко готов подписать соглашение с ЕС, которое снизит стоимость шенгенской визы для граждан республики с €60 до €35, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз. Кроме того, это соглашение накладывает на Белоруссию новые обязательства — она должна будет принять обратно своих граждан, которых депортируют другие страны.

Визовое соглашения между Белоруссией и Евросоюзом не наносит никакого ущерба отношениям Москвы и Минска, уверен белорусский политолог Александр Класковский: «Процесс подготовки соглашения шел с 2014 года, и тут, скорее, стоит удивляться, что он так затянулся. В чем-то упрямилась белорусская сторона, что-то не нравилось отдельным странам Евросоюза, ходили разговоры, что у поляков были какие-то встречные претензии. Наконец, эти завалы расчистили.

Это своеобразная дипломатическая победа, реальный шаг: на некоторых других направлениях процесс улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом замедлился.

Тут сказывается специфика политического режима: Александр Лукашенко не хочет идти навстречу Европе в вопросах внутренней демократизации, моратория на смертную казнь, а вот визовый вопрос — это такой нейтральный в политическом плане момент, когда и Брюссель, и Минск могут отрапортовать, что это сделали. Для Лукашенко перед президентскими выборами в следующем году это тоже выигрышный момент, он может набрать очки в глазах продвинутой образованной части электората, которая относится к нему преимущественно критически».

Упрощение визового режима позволит Белоруссии ускорить развитие туризма и бизнеса. Но теперь Москва и Минск должны договориться между собой о пересечении российско-белорусской границы гражданами других стран, полагает политолог Дмитрий Болкунец: «Более полугода белорусская сторона не подписывает соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией. Это создает сложности для граждан третьих стран пересекать границу между этими двумя странами. Соответственно, это бьет по туризму, по бизнесу и так далее. Я считаю, что после нынешнего соглашения с Брюсселем крайне важно, чтобы Минск подписал документ по взаимному признанию виз в рамках союзного государства».

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Окончательное решение по визовому вопросу между Минском и Брюсселем еще не принято — документ должны подписать представители Евросоюза.

Виктория Феофанова