«Башспирт» подвел первые итоги новой стратегии

АО «Башспирт» подвёл итоги работы в первом полугодии 2019. Производственные результаты были озвучены сегодня, 20 сентября, на заседании Совета директоров холдинга, прошедшем под председательством руководителя администрации Главы РБ Александра Сидякина.

Как отметил первый заместитель генерального директора компании Игорь Дудоров, сегодня компания разрабатывает ряд мероприятий для дальнейшего повышения эффективности и финансового роста. В частности, «Башспирт» планирует открыть современный распределительный центр в микрорайоне Шакша, полностью автоматизировать процессы логистики, внедрить систему менеджмента TMS для контроля над грузоперевозками и создать единую диспетчерскую службу. Автоматизация бизнес-процессов, в частности, позволяет оперативно отслеживать остатки продукции на складе покупателя и равномерно распределять загрузку производственных площадок.

В этом году АО «Башспирт» начал программу ребрендинга собственной розничной сети. В августе текущего года рестайлинг под новым именем «Тантана» прошли три уфимских магазина на улицах Владивостокской, Рабкоров и Кольцевой. Ещё один современный алкомаркет открыл свои двери в поселке Нижегородка Уфимского района, еще десять новых магазинов откроются до конца осени. Всего «Башспирту» предстоит переформатировать 170 торговых точек. При этом масштабная кампания уже показала рост продаж. Так, количество совершенных покупок в «Тантане» увеличилось на 4%, средний чек при этом вырос на 10%.

Обновление коснулось и продукции компании во всех ценовых сегментах. В новом дизайне этикеток на рынок вышли напитки под брендами «Сила России», «Белая крепость», «Белая крепость. Особая» и «Казенный склад». В октябре обновлённые этикетки появятся у марок «Белебеевская классическая» и «Белебеевская люкс». Разрабатываются и новые рецепты, которые в ближайшем времени также появятся на прилавках магазинов - «Праздничная» и «Честная. Для особого повода». В числе других новинок - биттеры «Курай» и «Охотничьи просторы». Кроме того, комплексный ребрендинг проходят напитки «Дикий мед» и «Северные Амуры», которые будут представлять Башкортостан на федеральном уровне в сегменте суперпремиум. В товарной группе «Башкирский презент» подарочную упаковку получат легендарные бальзамы.

Ещё одно направление работы АО «Башспирт» - это развитие лицензионного производства. В настоящее время компания заключила соглашения с компаниями «Кристалл» и «Питейнофф»: на мощностях башкирских заводов будут выпускаться такие марки как «Пшеничная», «Путинка вездеход», «Добрый медведь» и «Финский лёд». Контрактное производство позволит «Башспирту» увеличить объемы выпускаемой продукции и выйти на федеральный уровень. Собственные марки компании в настоящее время распространяются в 40 регионах России. Для сравнения, в начале этого года география поставок охватывала лишь 15 субъектов федерации.

Один из наиболее крупных проектов, которые сегодня ведёт холдинг, - это строительство завода в посёлке Булгаково Уфимского района. По словам генерального директора АО «Башспирт» Рауфа Нугуманова, запуск нового производства намечен на год раньше, чем планировалось. Все строительные работы будут завершены до конца 2019 года, в декабре монтажники приступят к установке шести современных итальянских линий производительностью 6 и 12 тысяч бутылок в час.

«Новую площадку мы назовем «БашБиоСпирт», что соответствует нашему сегодняшнему курсу развития – выпускать только экологически чистую продукцию. Объединение всех наших площадок на одном заводе позволит уменьшить расходы на логистику, а следовательно — снизить себестоимость продукции и увеличить объемы продаж на федеральном рынке. При этом закрывать заводы мы не планируем. Компания, в которой работают более полутора тысяч сотрудников, заинтересована в сохранении рабочих мест. Поэтому существующие промплощадки предложены инвесторам для создания совместных предприятий по производству слабоалкогольной продукции, - отметил господин Нугуманов.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике АО «Башспирт» Инны Стручистой, за шесть месяцев текущего года компания реализовала 1,7 млн декалитров алкогольной продукции, чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 86,5 млн рублей, что на 10% выше установленного плана. Холдинг перечислил в бюджеты всех уровней 4,8 млрд рублей, около 80% этой суммы составляют акцизы. В республиканский бюджет вернулось почти 1,7 млрд рублей.