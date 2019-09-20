Хоккейная «Сибирь» продолжила серию поражений «Амура»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду одержал верх над хабаровским «Амуром» со счетом 2:1. Для подопечных Александра Гулявцева это поражение стало девятым подряд.

Первую шайбу забросил защитник «Сибири» Илья Морозов ближе к концу второго периода. В третьем игровом отрезке новосибирская команда увеличила преимущество — в ее составе отличился финн Юусо Пуустинен. В конце встречи нападающий «Амура» Вячеслав Ушенин отыграл одну шайбу. Ворота «Сибири» защищал Харри Сятери.

После восьми матчей «Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе десять очков. Следующую встречу новосибирцы проведут на домашней арене в ближайший понедельник с конкурентом по турнирной таблице — казанским «Ак Барсом», заработавшим столько же очков за шесть игр.

Илья Галагуз