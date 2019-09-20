Palo Alto Networks возглавила список компаний США с самыми высокими зарплатами

Американская компания по кибербезопасности Palo Alto Networks платит своим сотрудникам наибольшую среднюю зарплату в США — $170,9 тыс. в год. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor. Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:
Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).
Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:
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