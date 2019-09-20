Palo Alto Networks возглавила список компаний США с самыми высокими зарплатами

Американская компания по кибербезопасности Palo Alto Networks платит своим сотрудникам наибольшую среднюю зарплату в США — $170,9 тыс. в год. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor. Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:

Palo Alto Networks — $170,9 тыс. NVIDIA — $170,1 тыс. Twitter — $162,9 тыс. Gilead Sciences — $162,2 тыс. Google — $161,3 тыс. VMware — $158,1 тыс. LinkedIn — $157,4 тыс. Facebook — $152,9 тыс. Salesforce — $150,4 тыс. Microsoft — $148,1 тыс.

Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).

Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:

Врачи — $193,4 тыс. Заведующие аптекой — $144,8 тыс. Дантисты — $142,5 тыс. Фармацевты — $126,4 тыс. Архитекторы — $122,6 тыс. Корпоративные советники — $117,6 тыс. Менеджеры по разработке программного обеспечения — $114,2 тыс. Ассистенты врачей — $113,9 тыс. Корпоративные контролеры финансов — $113,4 тыс. Разработчики программного обеспечения — $109,8 тыс.

Евгений Федуненко