Сменяемый одиночный пикет в поддержку политзаключенных прошел в Петербурге

Несколько человек с плакатами пришли к станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге, чтобы выразить солидарность с осужденными участниками протестных акций в Москве.

На месте проведения собрались журналисты и желающие встать в одиночный пикет с плакатом. В общей сложности их собралось не более 20 человек, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

Во время акции был задержан один человек. Он был без плаката, когда к нему подошли двое сотрудников полиции и сообщили, что его задержание вызвано якобы поступившей жалобой граждан.

Олег Дилимбетов