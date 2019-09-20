Сделка по продаже имущества «Режникеля» признана недействительной

Свердловский арбитражный суд признал незаконной сделку по приобретению компанией «Спайдермаш» за 13,2 млн руб. у «Режникеля» здания ремонтно-механических мастерских площадью 3,3 тыс. кв. м, участка (13,8 тыс. кв. м) и оборудования (станки, краны, сварочные автоматы, буры и другое оборудование). Суд пришел к выводу, что цена сделки была существенно ниже, чем рыночная стоимость приобретенного имущества.

Напомним, в 2017 году после прекращения из-за финансовых трудностей работы «Режникеля», являвшегося градообразующим предприятием Режа, областные власти совместно с владельцами предприятия предприняли попытку привлечь на простаивающие площадки новых инвесторов. Ими выступили ЗАО «Спайдермаш» (производит металлургическое оборудование) и ООО «ПК “Арсеналвтормет”» (занимается переработкой цветного лома). В августе 2017 года инвесторы купили часть имущественного комплекса, а в октябре на «Режникеле» была введена процедура банкротства. Арбитражный управляющий «Режникеля» Виктор Алексеев оспорил сделки, посчитав их нерыночными и причинившими ущерб интересам кредиторов должника.

Как указано в материалах дела, в ходе спора со «Спайдермашем» были проведены две судебных экспертизы. Эксперты указали, что общая стоимость приобретенного инвестором имущества на момент сделки составляла 45 млн руб. «Следовательно, цена этой сделки отличалась от рыночной цены в худшую для должника сторону более чем в четыре раз. Такое отклонение не может рассматриваться как не существенное»,— указал суд.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Генрия Папавы, в соответствии со ст. 61.2 закона о банкротстве суд может признать сделку должника, совершенную за год до принятия заявления о его банкротстве, недействительной, если ее цена была существенно занижена по сравнению с гипотетической рыночной ценой. «В данном случае была проведена судебная экспертиза, которая установила, что цена сделки была в четыре раза ниже рыночной стоимости приобретенного имущества. Доводы покупателя о существенном износе недвижимости и оборудования суд признал бездоказательными, поскольку данные факты не были зафиксированы в договорах купли-продажи»,— отметил юрист. Если решение о признании сделки недействительной устоит в вышестоящих инстанциях, у «Спайдермаша» возникнут сложности с возвратом 13,2 млн руб., так как ему придется вставать в реестр требований кредиторов, добавил господин Папава. Оборудование придется вернуть «Режникелю», а при его утрате компенсировать рыночную стоимость.

Алексей Охлопков